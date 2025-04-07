إعلان

دنيا بطمة تحيي حفلا غنائيا بالدار البيضاء

04:55 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دنيا بطمة (4)
  • عرض 4 صورة
    دنيا بطمة (3)
  • عرض 4 صورة
    دنيا بطمة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلاً فنيا كبيرا، في قاعة المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

الحفل حضره جمهور كبير، وبدأ بمشاركة شقيقتها المطربة إيمان بطمة بأداء مميز لأغاني متنوعة، وبعدها قدمت دنيا بطمة مجموعة من أشهر أغانيها

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت لحظة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دنيا بطمة، حيث أطفأت الشموع وسط تصفيق الجمهور، ليُختتم الحفل بهذه اللحظة المميزة التي زادت من روعة الأمسية.

دنيا بطمة حفل غنائي الدار البيضاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

عاجل| لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة
هل يؤثر تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021 على قرار لجنة تسعير البنزين؟
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025