دنيا بطمة تحيي حفلا غنائيا بالدار البيضاء

كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلاً فنيا كبيرا، في قاعة المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

الحفل حضره جمهور كبير، وبدأ بمشاركة شقيقتها المطربة إيمان بطمة بأداء مميز لأغاني متنوعة، وبعدها قدمت دنيا بطمة مجموعة من أشهر أغانيها

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت لحظة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دنيا بطمة، حيث أطفأت الشموع وسط تصفيق الجمهور، ليُختتم الحفل بهذه اللحظة المميزة التي زادت من روعة الأمسية.