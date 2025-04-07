الجمعة.. أول ظهور لـ عصام صاصا بعد خروجه من السجن مع ياسمين عز في "كلام الناس"

كتبت- منال الجيوشي

يستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا للظهور الأول بعد خروجه من السجن في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتألق عصام صاصا مؤخرا في تقديم أغنيته الجديدة "إحنا ولاد الشمس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن حملة الدعاية لمسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض في النصف الأول من رمضان

الأغنية حصدت أكثر من 4.6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، مما يعكس شعبية صاصا المستمرة رغم التحديات التي واجهها.

مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض عبر قناة ON E، من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، أحمد مالك، وطه الدسوقي