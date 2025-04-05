مفاجأة من الكواليس.. لماذا استعانت غادة عبدالرازق بدوبلير رجل في مسلسل شباب امرأة؟

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رانيا منصور، عن سبب الاستعانة بدوبلير رجل للفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "شباب امرأة" الذي عرض في دراما رمضان 2025.

وقالت رانيا خلال لقائها مع منصة برنامج "one take":"أستاذة غادة ماشاء الله طويلة عشان نجيب دوبلير ليها ست هيبقى الموضوع صعب شوية في جسمها وطولها، أعتقد ده اللي خلهم يعملوا كدة وهي اتريقت على الموضوع واتصورت معها وكان موضوع دمه خفيف".

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جسدت النجمة غادة عبد الرازق شخصية شفاعات، التي قدمتها الفنانة تحية كاريوكا في الفيلم الأصلي، بينما يؤدي يوسف عمر دور إمام، الذي جسّده الفنان شكري سرحان.

وضم مسلسل "شباب امرأة" نخبة من النجوم، من بينهم محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وشايما الشريف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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