إعلان

مفاجأة من الكواليس.. لماذا استعانت غادة عبدالرازق بدوبلير رجل في مسلسل شباب امرأة؟

07:26 م السبت 05 أبريل 2025

غادة عبدالرازق ودوبليرها في مسلسل شباب امراة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رانيا منصور، عن سبب الاستعانة بدوبلير رجل للفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "شباب امرأة" الذي عرض في دراما رمضان 2025.

وقالت رانيا خلال لقائها مع منصة برنامج "one take":"أستاذة غادة ماشاء الله طويلة عشان نجيب دوبلير ليها ست هيبقى الموضوع صعب شوية في جسمها وطولها، أعتقد ده اللي خلهم يعملوا كدة وهي اتريقت على الموضوع واتصورت معها وكان موضوع دمه خفيف".

View this post on Instagram

A post shared by ONE TAKE (@onetakeeg)

جسدت النجمة غادة عبد الرازق شخصية شفاعات، التي قدمتها الفنانة تحية كاريوكا في الفيلم الأصلي، بينما يؤدي يوسف عمر دور إمام، الذي جسّده الفنان شكري سرحان.

وضم مسلسل "شباب امرأة" نخبة من النجوم، من بينهم محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وشايما الشريف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

اقرأ أيضا..

أحمد العوضي يختار الفائزين بمسابقة "فهد البطل" الأخيرة ويعلن موعد الجديدة

بإطلالة جريئة..ميرنا جميل بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

رانيا منصور غادة عبدالرازق مسلسل شباب امرأة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب