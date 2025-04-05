ليلة لا تنسى في البحرين.. عمرو دياب يشعل "الدانة" ويتألق وسط حضور الآلآف

كتب-هاني صابر

ليلة لاتنسى أحياها النجم الكبير عمرو دياب أمس الجمعة في البحرين وتحديدًا في مسرح "بيون الدانة" الذي يعد من أضخم مسارح العاصمة البحرينية المنامة.

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهدت المنطقة حضورا كبيرا من الجماهير التي تواجدت بالالاف لمتابعة الهضبة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل "ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، بحبه، يا قمر، قمرين ، ليلي نهاري، العالم الله".

وخطف عمرو دياب الأنظار بلوك جديد وتفاعل معه الجمهور على مدار الحفل حيث قدم أيضا مجموعة من أغانية الشهيرة مثل "نور العين، يتعلموا، وشكرًا من هنا لبكرة، وغلاوتك".

ومن ناحية أخرى يحيي الفنان عمرو دياب حفلا كبيرًا الليلة في الاتحاد بارك بأبوظبي بالامارات .

ونشرت حسابات الفنان الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر ترويجي للحفل الذي سيقام في واحدة من أضخم ساحات الحفلات بأبوظبي.