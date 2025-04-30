بإطلالة كاجوال.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة مي سليم في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، و حازت الصور على تفاعل عدد كبير من جمهورها.

ونشرت مي، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت فيها تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "جمدان، قمر أوي، شيك ورقيقة، جميلة ماشاء الله، حبيبتي القمر، ربنا يحميكي زي العسل، الشياكة".

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "اتعلقت بيه" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

على صعيد آخر، تستعد مي سليم لعرض أحدث أفلامها السينمائية "أوراق التاروت"، الذي يضم نخبة من نجوم السينما، منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين. الفيلم من تأليف معتز المفتي، وإنتاج بلال صبري.

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