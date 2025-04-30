وفاة الفنان التونسي أنور الشعافي بعد صراع مع المرض

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم، الأربعاء 30 أبريل، الفنان المسرحي التونسي أنور الشعافي، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الراحل في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تنعى وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الفنان المسرحي أنور الشعّافي الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بعد صراع مع المرض".

وأضاف: "تمتدّ مسيرة الفنّان الرّاحل أنور الشعافي على مدى ثلاثة عقود من الزمن، أسّس خلالها لفعل مسرحي اتّخذ من المنحى التجريبي طريقا، فتعددت أعماله التي نذكر من بينها "بعد حين" و"والآن" و"أولا تكون" و"ترى ما رأيت" و"هوامش على شريط الذاكرة " و"كابوس اينشتاين" وغيرها".

وتابع: "كما أسّس الرّاحل فرقة مسرح التجريب بمدنين سنة 1989 وقام ببعث المهرجان الوطني لمسرح التجريب سنة 1992 وكان أول مدير مؤسس لمركز الفنون الركحية والدرامية بمدنين سنة 2011.

وقد تقلّد منصب مدير عام لمؤسسة المسرح الوطني من 2011 إلى 2014".

واستكمل: "من أهمّ التّكريمات التي نالها نذكر تكريمه في مصر بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 29 وذلك اعترافا له بمسيرته الثرية والمختلفة، فضلا عن تكريمه سنة 2022 في افتتاح مهرجان مسرح التجريب بمدنين وفي مهرجان "أيام مسرح المدينة المتوسطي" بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي".

واختتم البيان: "بهذا المصاب الجلل، تتوجّه وزارة الشؤون الثقافية بأصدق عبارات التعزية لعائلة الفقيد والأسرة المسرحية والثقافية راجية من الله أن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان".

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