"بملابس جريئة".. مي القاضي تستمتع بإجازة العيد والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي القاضي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور من احتفالها بالعيد.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها وسط الطبيعة ومرتدية ملابس جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " قمر، عسل، عيد سعيد عليكي، روعة، إيه الجمال ده".

وشاركت مي القاضي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، هدى الإتربي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.