منتجة "قفلت في وش الجدع" تكشف تطورات نزاعها القضائي مع أحمد سعد

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المنتجة سعاد طه، تطورات جديدة بشأن النزاع القضائي، مع المطرب أحمد سعد، بعد طلبها من إدارة موقع يوتيوب، حجب أغنيته "جدع " التي قدمها للدعاية لمسلسل "سيد الناس".

المنتجة سعاد طه في تصريح خاص لـ" مصراوي"، قالت: "المحكمة الاقتصادية من المقرر أن تعقد ثاني جلساتها، بعد أجازة عيد الفطر، لنظر الدعوى المقامة من طرف شركتي، ضد كل من المطرب أحمد سعد، وشركة مزيكا، وشركة صادق الصباح المنتجة لمسلسل (سيد الناس)، بعد التعدي الذي تم على أغنية (قفلت في وش الجدع)، وهي من إنتاجنا، وتم طرحها بصوت المطربة سمارة ".

وتابعت: "من المقرر عرض العملين على خبير من قبل المحكمة، لكشف التعدي الذي تم وكانت الخطوة الأولى اللجوء إلى القضاء، وبعدها تمت ثاني خطوة من جهتنا وهي حجب أغنية (جدع) التي قدمها المطرب أحمد سعد، بعد تأكد إدارة موقع يوتيوب، من التعدي الذي تم في لحن الأغنية، و نقله كما هو من لحن أغنيتنا (قفلت في وش الجدع) ".

المنتجة سعاد طه ، أضافت: "هناك أيضا شكوى قدمت إلى جمعية المؤلفين والملحنين، وتقدم بها الملحن علاء غنيم، بصفته ملحن أغنية (قفلت في وش الجدع) ضد الملحن تامر حجاج، الذي نسب له وضع لحن أغنية (جدع)، بسبب سرقة اللحن".

الملحن تامر حجاج من جانبه تحدث لـ"مصراوي"، وقال: "ما يتم ترديده عن اقتباس اللحن، إدعاء باطل، وسيتم محاسبة المدعية بالقانون".

وبدأت الأزمة مع وضع إدارة موقع يوتيوب إشارة عن حذف الأغنية، وكتبت: "لم يعد هذا الفيديو متوفّرًا بسبب مطالبة Takwene LLC بحقوق الطبع والنشر".

أغنية "قفلت في وش الجدع" ، من كلمات هاني لشهب، ألحان وتوزيع، علاء غنيم.

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

أغنية سمارة قفلت في وش الجدع

أغنية احمد سعد جدع