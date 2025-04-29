بالصور| محمود حميدة وبشرى يحضران ندوة "دور المرأة في الفن" بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة في الفن ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الحادية عشرة.

شهدت الندوة التي أقيمت بالمتحف اليوناني الروماني، حضور الفنانة بشرى والفنان محمود حميدة، الفنانة أميرة فتحي، والفنانة سلوى محمد علي، وشارك فيها الفنانة ناهد السباعي مع المخرجة كوثر يونس وأدارتها الندوة الكاتبة الصحفية نجلاء سليمان.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.