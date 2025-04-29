حسام حبيب يعلن انتهاء مسابقة المواهب استعدادًا لألبومه الجديد

كتبت - سهيلة أسامة:

أعلن الفنان حسام حبيب عن انتهاء مسابقة المواهب التي أطلقها لجمهوره، تمهيدًا لطرح ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2025.

وكتب حسام عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "المسابقة خلصت، وحابب أشكر كل المواهب الرائعة اللي قدمت شغلها. بصراحة، عدد المواهب فاق التوقعات وكان ضخم جدًا".

وأضاف: "الكل فعلًا يستحق إن موهبته توصل، علشان كده حبيت إن الجمهور هو الحكم، لإن كل موهبة هنبدأ قريب بث مباشر على تيك توك، وكل موهبة هتطلع تقدم شغلها قدام الناس، والتصويت هيكون ليكم إنتوا اللي هتختاروا مين يكمل".

واختتم حديثه قائلاً: "شكرًا لكل المواهب العظيمة اللي قدمت شغلها وأبهرتنا".

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