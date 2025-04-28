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ياسمين عبدالعزيز تشارك متابعيها صورًا من إعلانها الجديد رفقة بدرية طلبة

08:36 م الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في الإعلان الأخير
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في الإعلان الأخير
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في الإعلان الأخير
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في الإعلان الأخير
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في الإعلان الأخير
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وأبطال الإعلان
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في الإعلان الأخير
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وأبطال الإعلان
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وأبطال الإعلان
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وأبطال الإعلان
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها صورًا جديدة من إعلانها الجديد لإحدى شركات الاتصالات.

ونشرت ياسمين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة بدرية طلبة.

وخاضت ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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