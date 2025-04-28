غدا.. القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل باليوم العالمي للرقص الشعب

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف خالد جلال رئيس قطاع المسرح، يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، باليوم العالمي للرقص الشعبي، والذي يقام في 29 من إبريل كل عام، تخليدا لذكرى مولد مصمم الرقصات الفرنسي جورج نوفر

ولد جورج نوفر في 29 أبريل 1727 بباريس، وتوفي في 19 أكتوبر 1810، وكان أستاذا لرقص الباليه ابتداء من أربعينيات القرن الثامن عشر وقد اختار هذا اليوم وحدده «مجلس الرقص العالمي» وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص،

ومن بين أهداف يوم الرقص العالمي زيادة الوعي بأهمية الرقص لدى الرأي العام، و إقناع الحكومات في شتى أنحاء العالم لتوفير أمكنة مناسبة للرقص ضمن كل مراحل التعليم

الاحتفالية تقام بالتعاون مع البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة احتفالا بهذا الحدث بمسرح الغد بالعجوزة ، في تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء ، وهي المرة الأولي التي تحتفل فيها مصر بهذا اليوم .

وقال حسان إن الاحتفال يقام بمسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد الذي رحب باستقبال الفعالية .

وأضاف أن برنامج الاحتفالية يتضمن إلقاء كلمة مصر بمناسبة اليوم العالمي للرقص الشعبي وتلقيها هذا العام الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل

ثم يعرض الفيلم الوثائقي "الرقص الشعبي.. فن وثقافة"، تليه أمسية بعنوان "الرقص الشعبي والهوية الوطنية" يتحدث فيها ثلاثة من رواد ورموز الرقص الشعبي المصري وهم الدكتور حسن خليل، الدكتور وهيب لبيب، الدكتور مدحت فهمي، ويديرها د.محمد أمين عبد الصمد ، وتختتم فعاليات اليوم بتكريم أسماء ثلاثة من رواد الرقص الشعبي المصري، هم الفنان الراحل محمود رضا، الفنان الراحل الجداوي رمضان، واسم الدكتورة نفيسة الغمراوي.