أحمد زاهر يشارك متابعيه فيديو وهو يرقص مع محمد سامي ومي عمر في حفل زفاف ابنته ليلى

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو لحضور المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال.

ونشر زاهر الفيديو ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر فيه مي عمر ومحمد سامي وهما يرقصان مع ليلى ووالدها في حفل الزفاف.

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احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بحفل زفافها على المنتج هشام جمال، الأربعاء الماضي، بمنطقة سقارة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف عبدالباقي، داليا البحيري، عبير صبري، رنا رئيس، حماقي، بوسي، محمد ثروت، أحمد رزق، أحمد السعدني، دنيا عبدالعزيز، لقاء سويدان.

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