تطورات الحالة الصحية لـ محمد الحلو بعد إجرائه جراحة في الساقين

كتب- مصطفى حمزة:

خضع المطرب محمد الحلو، لجراحة جديدة في الساقيين، أمس السبت 26 أبريل.

الشاعر محمد حارس، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الصديق المطرب محمد الحلو، حالته الصحية جيدة، بعد خضوعه مجددا لجراحة لتسليك دعامات شرايين الساقين".

وكان حمادة الحلو، نجل المطرب محمد الحلو، نشر صورة والده مع طبيبه، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "الحمد والشكر لله تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس وكل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور حسن عبدالسلام".

المطرب محمد الحلو، بدأت معاناته مع انسداد شرايين الساقيين، منذ حوالي عامين، وخضع لجراحة لتركيب دعامات.