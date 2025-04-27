بعد سقوط مصابين.. منظم حفلات يوضح علاقة تامر حسني بحفل قصر البارون

كتب- مصطفى حمزة:

كشف منظم الحفلات ياسر الحريري، تفاصيل جديدة عن أزمة الحفل الذي كان من المقرر أن يشارك به النجم تامر حسني، قبل إلغاء إقامته في قصر البارون، بسبب سقوط أعمدة الإضاءة، وتعرض عدد من الشباب لإصابات.

منظم الحفلات ياسر الحريري، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "طبعا بعد دعاء الشفاء لمصابين حفلة المؤتمر الطبي وليست حفلة تامر حسني".

وتابع: "ده مؤتمر طبي وتامر حسني مدعو للغناء وليست حفلته، وفي الحالات دي الفنان بيشترط فقط أجهزة الصوت مش بيشترط مسرحه ولا أجهزة الإضاءة ولا شركة التنظيم".

وأضاف: "للتوضيح شركتي مالهاش أي علاقة بالحفل".

ومن جهته، علق وليد الحريري "المسئول عن الشاشات والإضاءة في حفلات النجم تامر حسني، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "تنويه.. نظراً لكم الرسائل واالمكالمات اللي جاتلي،

أحب أن أوضح أن شركتي ليس لها أي علاقة بحفل قصر البارون وهذه ليست حفل للفنان تامر حسني ولا ده مسرحه ولا الفريق بتاعه، ده مؤتمر طبي وتامر حسني كان مدعو يغني في المؤتمر".

الحفل الذي أقيم في قصر البارون، مساء أمس السبت، شهد تعرض عدد من الشباب لإصابات جراء سقوط بعض معدات الإضاءة الخاصة بالحفل وشاشات العرض.

وقال مصدر لمصراوي، إن حصيلة الحادث 10 مصابين حالتهم العامة مستقرة، وتتنوع إصاباتهم بين جروح وكدمات واشتباه كسر ونقلوا إلى المستشفى للعلاج فيما خضع آخرون للعلاج بموقع البلاغ.

