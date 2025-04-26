صورة متداولة لـ كريم محمود عبدالعزيز مع زوجته وبناته تثير الجدل

كتب- هاني صابر:

أثارت صورة متداولة للفنان كريم محمود عبدالعزيز مع زوجته وبناته، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشر برنامج "عرب وود"، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وحملت تعليق: "كريم محمود عبدالعزيز في أحدث ظهور بصحبة زوجته وبناته".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بسم الله ما شاء الله..اللهم بارك..نسخة مصغرة منه ومن والده عليه رحمة الله تعالى،

مراته قمر ما شاء الله، أحلى بكتير من اللي بيقولوا اتجوزها، بينفي الخبر، أحدث إيه دي شكلها في رمضان، صيف ولابسين شتوي وأحدث ظهور؟!".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "طب متقولش أحدث ظهور، ربنا يحفظهم، ما شاء الله البنات كلهم حلوين، الصغيرة شبه محمود عبدالعزيز، كلهم شبه بعض كده إزاي، أعتقد إنسان واعي مثله مستحيل يغلط غلطت أبوه مع أمه ومعاهم، ربنا يخليهم لبعض، الصورة قديمة، ما شاء الله بنته الكبيرة ١٣ سنة عروسة يعني، ما شاء الله يجننوا".

وأنجب كريم محمود عبد العزيز من زوجته 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".

يذكر أن، انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية حول انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، وحتى الآن لم يخرج أيا منهما بشكل صريح لينفي أو يؤكد هذه الإشاعة.

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