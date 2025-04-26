أول تعليق من تامر حسني بعد حفله في قطر (صور)

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم تامر حسني، مساء أمس الجمعة، حفل غنائي في قطر بحضور جماهيري كبير.

ونشر تامر، صور من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حقيقي من أجمل حفلات السنة في الدوحة (قطر) مع حبايب قلبي الجمهور الغالي القطري والمصري وجميع الجنسيات العربية".

وأضاف: "كان يوم جميل معاكم حبايب قلبي ألف ألف شكر على إستقبالكم الغالي لي.. حقيقي كنتوا واحشيني أوي أوي أوي".

على جانب آخر، يستعد تامر حسني لطرح فيلمه الجديد "ريستارت" بالسينمات يوم 29 مايو 2025، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وتأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.