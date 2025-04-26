إعلان

أول تعليق من تامر حسني بعد حفله في قطر (صور)

11:09 ص السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (7)
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (4)
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (3)
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (5)
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (6)
  • عرض 8 صورة
    حفل تامر حسني في قطر (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم تامر حسني، مساء أمس الجمعة، حفل غنائي في قطر بحضور جماهيري كبير.

ونشر تامر، صور من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حقيقي من أجمل حفلات السنة في الدوحة (قطر) مع حبايب قلبي الجمهور الغالي القطري والمصري وجميع الجنسيات العربية".

وأضاف: "كان يوم جميل معاكم حبايب قلبي ألف ألف شكر على إستقبالكم الغالي لي.. حقيقي كنتوا واحشيني أوي أوي أوي".

على جانب آخر، يستعد تامر حسني لطرح فيلمه الجديد "ريستارت" بالسينمات يوم 29 مايو 2025، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وتأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

تامر حسني قطر إنستجرام حفل تامر حسني في قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ رانيا يوسف أمام البحر والجمهور يعلق

إعلان

إعلان