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صور وفيديو| بدرية طلبة ترقص في عيد ميلادها 57 وياسمين عبدالعزيز تعلق

09:06 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة بدرية طلبة
  • عرض 10 صورة
    بدرية طلبة
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بعيد ميلادها الـ 57 الذي يوافق اليوم الخميس، إذ أنها من مواليد 24 أبريل 1968.

ونشرت بدرية، صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنا طيبة أنا الثور وأفتخر".

وتفاعلت النجمة ياسمين عبدالعزيز مع تدوينتها، وعلقت: "قمر يا روحي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أطيب قلب، العمر كله، وانتي طيبة القلب وجميلة، قمر، بدرية العسل".

يذكر أن، بدرية طلبة اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في عمل من تأليفه وهو "برج الأبجدية الجزء الثاني" من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وعملت بعد ذلك بالمسرح، وأثناء عملها مع الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الأبياري في مسرحية "دور مي فاصوليا" و مسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" شاهد المسرحية المخرج رائد لبيب وأٌعجب بها ثم رشحها للعمل في البرنامج الكوميدي "حسين على الهواء"، وانطلقت بعد ذلك للعمل بالتليفزيون والسينما.

ووصل رصيدها بأعمالها الفنية إلى 195 عمل فني، وشاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسلي "وتقابل حبيب" و"سيد الناس".

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