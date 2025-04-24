في هذا الموعد.. هاني شنودة يشارك زياد ظاظا في حفل موسيقي مميز بالقاهرة

كتبت – سهيلة أسامة:

يشارك مطرب الراب زياد ظاظا للمرة الأولى على المسرح مع فرقة المصريين مع الموسيقار الكبير هاني شنودة، في لقاء فني فريد من نوعه، وذلك يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل، في الـ GrEEK Campus بوسط القاهرة.

ويُعد هذا التعاون الموسيقي الأول بين جيلين مختلفين، الموسيقار هاني شنودة، أحد رموز الموسيقى المصرية، وزياد ظاظا، من أبرز وجوه الراب في الجيل الجديد، وتعد هذه التجربة استثنائية للجمهور، حيث تندمج الموسيقى الكلاسيكية مع المعاصر في عرض موسيقي خاص.

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