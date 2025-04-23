بالفيديو.. حمادة هلال يطرح أغنية"مش مرتاح" على "يوتيوب"

كتب- هاني صابر:

طرح الفنان حمادة هلال، مساء الأربعاء، أغنيته الجديدة "مش مرتاح" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس.

يُذكر أن، حمادة هلال شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح - أسطورة العهد".

وشاركه البطولة غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، غادة طلعت، وخالد سرحان، المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.