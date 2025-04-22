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بالفيديو.. داليا مصطفى ترقص مع رانيا يوسف في عيد ميلادها

06:27 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

داليا مصطفى

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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها مع أبطال مسلسلها الجديد "روج أسود"، المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشرت قناة "Et بالعربي" مقطع فيديو لـ داليا وهي تحتفل بعيد ميلادها، عبر موقع إنستجرام، وكتبت: "داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلادها بين الأصدقاء، رقص مع رانيا يوسف وحضور فرح زاهد، نسرين إمام وغيرهم، وغياب شريف سلامة يثير التساؤلات مجددا".

وجاء ضمن الحضور الفنانة رانيا يوسف، والفنانة فرح الزاهد، والمؤلف أيمن سليم، وغيرهم من نجوم الفن.

مسلسل "روج أسود" يشارك ببطولته، رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، غادة طلعت، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، تأليف أيمن سليم إنتاج ممدوح شاهين.

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داليا مصطفى رانيا يوسف
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