نجل سليمان عيد: "ورحمة أبويا الغالي كل من دفع في خارجة أبويا يبلغني"

كتبت- نوران أسامة:

وجه عبد الرحمن عيد، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، رسالة شكر وامتنان لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": شكر الله سعيكم جميعًا، ملتمسين العذر لكل اللي مقدرش ييجي العزاء ومقدرين ظروف كل اللي كان نفسه ييجي ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويغفر لأبويا ويرحمه، شكرًا لكل اللي طبطب على قلوبنا أنا وأمي وأختي".

وتابع: "شكرًا من قلبي بجد لإخواتي وأصحابي وأساتذتي اللي وقفوا جنبي من أول لحظة وماسابونيش أبدًا لحد دلوقتي يخليكم ليا ويباركلكم في حياتكم ويديم المحبة بيننا يا رب، بحبكم أوي والله وكل واحد فيكم عارف هو عندي إيه، سامحوني فيه ناس كتير أوي بجد باعتينلي وأنا مش عارف ارد على العدد ده ومحدش يزعل إني مقدرتش أرد بس والله تسلم إيديكم وعظم الله أجركم جميعا والحمد لله على حب الناس".

واختتم: "آخر وأهم حاجة ورحمة أبويا الغالي كل من دفع في خارجة أبويا لحد النهاردة يبلغني بيه عشان يكون مرتاح ومطمن، ولو في حد له عندي أو عند أبويا أي حاجة أرجوكم يعرفني ضروري".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح الجمعة 18 أبريل، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا

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