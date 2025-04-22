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محمود الليثي يطرح "أنا يا ابني نمبر وان" على يوتيوب (فيديو)

02:21 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

محمود الليثي

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته، والتي جاءت بعنوان "أنا يا ابني نمبر وان"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات حسين خالد، وتوزيع فلسطيني ريمكس، وتأتي في إطار الأغاني الشعبية.

يُذكر أن محمود الليثي حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية "عيني ع الشرف"، وهي تتر مسلسل "شباب امرأة"، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2025.

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محمود الليثي اغنية أنا يا ابني نمبر وان يوتيوب
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