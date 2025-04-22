أول تعليق من مي الغيطي بعد زفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون (صور)

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة مي الغيطي، مساء الأحد، بحفل زفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، وبحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

ونشرت مي صورًا جديدة من الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مليئة بالحب، شكرًا لكل من جعل هذا اليوم مميزًا".

وكانت مي أعلنت عن خطبتها في ديسمبر الماضي، وشاركت جمهورها صورًا جمعتها بخطيبها، وعلّقت: "رسميًا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Brown، شكرًا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزًا".

يُذكر أن الفنانة مي الغيطي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، الذي تم عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان.

المسلسل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد فرج، ميمي جمال، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، عمر شرقي، ووئام مجدي، وتأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

View this post on Instagram A post shared by May Elghety (@mayelghety)

اقرأ أيضًا:

"سعر التذكرة 800 جنيه".. تفاصيل أول حفل لـ بابلو ومروان موسى

صابرين عن تصريحات "الكوارع": الستات هاجمتني وقالوا عاملة عمليات تجميل"

بسبب طريقتها في الاحتفال بـ شم النسيم.. لبلبة تتصدر تريند جوجل