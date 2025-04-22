"وصلة مياه".. وفاء عامر تكشف عن صدقة جارية على روح سليمان عيد

كتبت - سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة وفاء عامر عن قيام أحد الأشخاص بالتبرع بوصلة مياه صدقة جارية على روح الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت وفاء منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قالت فيه: "لا تنسوا الفضل بينكم.. سليمان عيد، ماذا بينك وبين الله يا سليمان حتى يتذكرك أحد لم يقابلك من قبل، ويتبرع لك بوصلة مياه؟ تخيلوا يا أصدقائي أن أحد المحترمين الذين تعاملت معهم هو المتبرع".

وأضافت: "الله يارحمك يا سليمان، واجعلها في ميزان حسناتك يا عمرو.. أنت بجد محترم وعظيم، بجد كتر خيرك، أنا فكرت فكرت كتير قبل ما انشر، لكن استحضرتني الآية: (ولا تنسوا الفضل بينكم).. صدق الله العظيم".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في الموسم ارمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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