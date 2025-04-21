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حميد الشاعري يُشعل فورمولا 1 في جدة بحضور 50 ألف

02:57 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتبت- منال الجيوشي
واصل النجم حميد الشاعري تألقه الفني، بإحياء حفل ختام مهرجان "فورمولا 1" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، وسط حضور جماهيري تجاوز 50 ألف متفرج، في احتفالية موسيقية عالمية خطفت الأنظار، بمشاركة كل من هشام عباس ومصطفى قمر.

وقدّم حميد باقة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، من بينها "جلجلي"، و"عودة" التي أعاد توزيعها خصيصًا لهذا الحدث، في مفاجأة ألهبت المسرح.

كما قدم النجم هشام عباس وشاركه في أداء أغنية "عيني"، وسط تفاعل واسع من الحاضرين الذين غنوا معه وصفقوا بحرارة.

الحدث العالمي الذي انطلق يوم 18 أبريل واستمر حتى أمس 20 أبريل، شهد أيضًا مشاركة كل من النجمة العالمية جنيفر لوبيز، والنجم العالمي أشور، في ليالٍ غنائية جمعت بين الشرق والغرب على أرض جدة.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر قدموا في وقت سابق حفل "كاسيت 90" في جدة، بمشاركة نخبة من نجوم التسعينات، منهم، إيهاب توفيق، حسام حسني، سيمون، وآخرين.

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يسجل عددًا من الأغنيات الجديدة، كما أعلن من قبل عن أغنيته الجديدة "من دخلتك علينا"، والتي وصفها بالمفاجأة السعيدة للجمهور، كما انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية ضمن أحد الأعمال السينمائية، سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا.

حميد الشاعري مهرجان فورمولا 1 مدينة جدة المملكة العربية السعودية هشام عباس مصطفى قمر
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