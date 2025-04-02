صبا مبارك تنشر "5 لوكات" مختلفة احتفالا بالعيد.. وريهام عبدالغفور تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لـ "5 لوكات" مختلفة لها من أحدث ظهور احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ونشرت صبا مبارك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدأ عصر غرتي".

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة كندة علوش، وعلقت: "جميلة". فيما كتبت الفنانة ريهام عبدالغفور: "قطة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " الضحكة الحلوة الله يديمها، هكذا يكتمل العيد، حلويات العيد، إيه الحلاوة دي، القمر والجمال، الحلوة والمبدعة صبا، عسل والله".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "وتر حساس" ومن بطولة إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، وإخراج وائل فرج.