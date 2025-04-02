ياسمين عبد العزيز عن"وتقابل حبيب": "محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة"

كتب- هاني صابر:

علقت النجمة ياسمين عبدالعزيز، على نجاح مسلسلها "وتقابل حبيب" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على فيسبوك: "سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن".

وأضافت: "إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس.. مش نشارك في انحداره والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة".

وخاضت ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان 2025 بطولة مسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.