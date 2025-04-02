بكت بعد رسالتها.. دينا تعلن إصابة والدتها بالسرطان

كتبت- منال الجيوشي

قالت السيدة زيزي والدة النجمة دينا في رسالة صوتية لها عبر برنامج "الفصول الأربعة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين وذلك عبر قناة الجديد، إنها تعتبر دينا من أقرب الأبناء إلى قلبها ومنذ صغرها كانت تحبها كثيرا لدرجة الجنون.

وتابعت والدة دينا: "لما كنت ببعد عنك كنت ببكي كتير وطبعا أنتي ما تعرفيش الحكاية دي لكن أنا آسفة على كل السنين اللي كنت غايبة فيها عنك، بس أنا كنت دائماً على اتصال وكنا بنعرف أخبار بعض وكنت بتمنى أنك تقعدي معايا لكنك بترفضي علشان ماتسيبيش شغلك لكن قدر الله وما شاء فعل".

وبعد سماع التسجيل دخلت الفنانة دينا في نوبة بكاء شديدة على الهواء مشيرة إلى أن والدتها أصيبت بالسرطان خلال الفترة الأخيرة، وتتعالج في أمريكا عند شقيقها، معقبة: "مش عارفة ليه دايما مكتوب ليا إن ما يكونش ليا أم".

واختتمت النجمة دينا بأن زوجها الراحل والد ابنها تعرض لمرض السرطان سابقا وعاشت معه تجربة المرض حتى توفاه الله ورحل عن عالمنا