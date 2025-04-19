بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة هيفاء وهبي أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير، خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هيفاء صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة غريبة ترتدي ذيل "الطاووس" مثل التاجر فوق رأسها.

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: "خارج الصندوق"، "ملكة جمال بالأسود"، "جميلة في السماء"، "هيفاء اجمد من جورجينا"، "ملكة جمال الكون".

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

اقرأ أيضا..

"بالحجاب".. جورجينا تنشر صورًا جديدة من داخل مسجد الشيخ زايد

الصور الأولى من عزاء الفنان الراحل سليمان عيد