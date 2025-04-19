"بالحجاب".. جورجينا تنشر صورًا جديدة من داخل مسجد الشيخ زايد
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كتب - معتز عباس:
شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم بنادي النصر السعودي، متابعيهًا صورًا لها من داخل مسجد الشيخ زايد بدولة الإمارات.
ونشرت جورجينا صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية الحجاب وعباءة طويلة، والتي نالت إعجاب الجمهور.
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وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دائما جميلة جدا"، "ما شاء الله جميلة جدا"، "نظرة جميلة ومتواضعة"، "شكرًا لك على احترامك للثقافات والأديان"، "الوشاح يناسبك بشكل كبير".
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