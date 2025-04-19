"مستني أعمالكم".. حسام حبيب يدعم المواهب الموسيقية الجديدة

كتب- هاني صابر:

أعلن المطرب حسام حبيب، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرصة للمواهب الفنية في مجال التأليف الموسيقي.

وكتب حبيب، عبر حسابه على إنستجرام: " لو شاعر - ملحن - موزع حابب تشاركوني في أغنية في الألبوم الجديد تكون بمشاركة مواهب جديدة، مستني أعمالكم".

ويعود حسام حبيب بقوة إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، حيث يستعد لإطلاق ألبوم جديد مكون من 10 أغنيات متنوعة سيتم طرحها على فترات متباعدة خلال صيف 2025.

وقال حسام، إن هذا الألبوم يعبر عن مشاعره الحقيقية ويضم أغاني ذات طابع درامي تعكس مرحلتين من حياته؛ الأولى كانت فترة صعبة مر بها، والثانية بداية حياة جديدة يعبّر عنها من خلال الأغاني، كما وصف الألبوم بأنه مغامرة فنية تحمل شعورًا خاصًا، بعيدًا عن الطابع التجاري المعتاد، معبّرًا عن عمق وجعه وتجربته الشخصية في هذا العمل الفني.