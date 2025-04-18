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أنغام تتصدر ترند جوجل بعد حفل جدة

06:33 م الجمعة 18 أبريل 2025

انغام

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تصدرت النجمة أنغام ترند مؤشر البحث جوجل، بعد نجاحها في إحياء حفلاً غنائيًا في مدينة جدة، ضمن فعاليات "حفلات موسم جدة"..

وقدمت أنغام لجمهورها مجموعة أغاني من أرشيفها الغنائي الضخم، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ردد أغانيها، ولم يتوقفوا عن الغناء معها والتصفيق طوال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

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