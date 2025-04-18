إيمان السيد تودع سليمان عيد: "روحت وخدت معاك جزء كبير من الحياة والحكايات"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة إيمان السيد، صديقها الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتبت إيمان السيد، عبر حسابها على إنستجرام: "مع السلامة يا عشرة العمر يا طيب القلب يا حسن الخلق، في الجنة ونعيمها يا سليمان يا صديقي الطيب، وجعت قلوبنا يا سليمان".

وتابعت: "روحت وخدت معاك جزء كبير من الحياة والحكايات والبهجة والذكريات، هنجيب منين عمر تاني يا سليمان علشان نلاقي صديق نفضفض له وقت الضيق ونآمنه على الحكايات".

وأضافت: "كنت ضيف خفيف على الدنيا يا سليمان، الله يسعدك بالجنة ويرضى عنك ويراضيك ويطيب ثراك ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك يا رب".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.