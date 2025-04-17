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هالة صدقي تدافع عن ملابس محمد رمضان: "كان لازم تبقى جنيهات دهب الاستايليست السبب"

08:27 م الخميس 17 أبريل 2025
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    محمد رمضان بين الراقصات
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    محمد رمضان ع المسرح
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    محمد رمضان يغني_1
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    محمد رمضان
  • عرض 21 صورة
    محمد رمضان يرقص
  • عرض 21 صورة
    محمد رمضان بين الراقصات
  • عرض 21 صورة
    محمد رمضان ع المسرح
  • عرض 21 صورة
    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
  • عرض 21 صورة
    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريك
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
  • عرض 21 صورة
    إطلالة محمد رمضان في أمريكا
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دافعت الفنانة هالة صدقي عن النجم محمد رمضان في تصريحاتها لبرنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090" بعد ظهوره بملابس مثيرة للجدل بحفل في حفل بـ أمريكا.

وقالت: "للأسف بيدوروا على أي غلطة للفنان علشان يهاجموه وبيقولوا اضربه واكسره إزاي؟، لكن في الدول التانية مبيحصلش كده، يعني الجمهور اللبناني بيدافع عن أي نجم بيغلط، وبيمجدوا فيه بعكس عندنا بيحاولوا يهزموه".

وأضافت:"لكن مشافوش إن دا نجم مصري راح أمريكا وعمل حفلة والحفلة دي كسرت الدنيا".

واستكملت:" لما بيجلنا مطرب أجنبي الدنيا بتتقلب لكن المرة دي هو اللي رايحلهم فكان لازم يبقى شكله مختلف، والاوت فيت مختلف، وكان المفروض ان اللبس معمول من الجنيهات الدهب، وهو مش مسؤول كل المسؤولية عن لبسه.. فيه مصممة الأزياء اللي عملت الإطلالة".

واختتمت:"هو نجم بيعمل عرض لازم يبقى لابس حاجة مختلفة، ومش ماشي بيها في الشارع"

وتعرض الفنان محمد رمضان للهجوم بسبب ملابسه في حفله الأخير في أمريكا إذ وصف البعض إطلالته بـ "بدلة رقص".

هالة صدقي ملابس محمد رمضان حفل محمد رمضان بأمريكا هالة صدقي تدافع عن محمد رمضان برنامج الراديو بيضحك
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