"روحي وبتمشي في دمي".. ماذا قال الفنان منذر رياحنة عن مصر؟

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان منذر رياحنة إنه سعيد بمشاركته في مسلسل "حكيم باشا"، والذي عٌرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 .

وقال "رياحنة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية هبة الأباصيري، اليوم الثلاثاء: "مصر دي روحي وبتمشي في دمي، وحتى لو مشيت من مصر ومقدرش أبعد عنها أبداً".

وأضاف: "إحنا كنا في التصوير بنلعب دويتو كأخوات في المسلسل حتى لو من جونا في صراع ما بيننا وبين بعض لكن بتننافس عشان نقدم عمل فني مميز، والحمدلله قدمنا عمل محترم يصل للجمهور بشكل جيد".



مسلسل "حكيم باشا"، عرض في رمضان 2025، وشارك في في بطولته: رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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