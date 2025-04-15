"بخاف عليها أوي".. هنا الزاهد تبكي أثناء حديثها عن مرض والدتها

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” مساء اليوم الثلاثاء على قناة يوتيوب.

وكشفت هنا الزاهد العديد من الأسرار في حياتها الفنية والشخصية، وعلاقتها بأسرتها.

وقالت "هنا" إن أكثر شيء يخيفها هو "الفقدان"، مضيفة: "أنا بخاف على أخواتي أوي، وبخاف على ماما تتوجع عشان مريت معها جدا خلال فترة تعبها بالمرض الخبيث، ودايما اقول يارب يجعل يومي قبل يومها، بخاف عليها جدا هي صديقتي المقربة".

وبكيت هنا ، خلال حديثها عن مرض والدتها قائلة: "لما عرفت بمرضها كان يومها عندي تصوير، كان يوم أسود بالنسبالي، أصل ماما بالنسبالي أب وأم وخوفت جدا أنا معنديش غيرها في الدنيا أنا بحب عيلتي أوي ومش فارق معايا الدنيا".

وتابع: "فقدان اي شخص عزيز على قلبي بخاف عليه، جدتي توفيت بعد إصابتها بسرطان الثدي، ووالدتي أصيبت بنفس المرض، ونفسي أعمل مستشفى لعلاج النساء من هذا المرض"، متابعة: "بخاف على أمي جدًا وأخواتي أوي أوي".

تشارك هنا الزاهد النجم تامر حسني فيلم"ريستارت" بطولة محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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