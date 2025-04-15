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دنيا سامي تهنئ هشام جمال وليلى زاهر بعقد قرانهما: "مبروك يا حبايبي"

12:37 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    دنيا سامي وليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    كتب كتاب هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    كتب كتاب هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    عقد قران هشام جمال وليلى زاهر
  • عرض 13 صورة
    كتب كتاب هشام جمال وليلى زاهر
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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة دنيا سامي التهنئة لـ المنتج هشام جمال بعقد قرانه على الفنانة ليلى زاهر.

ونشرت دنيا صورة تجمعها مع العروسان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "مبروك يا حبايبي"

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية، وإجراء جلسة تصوير جديدة بمناسبة عقد قرانهما.

وشاركت الفنانة دنيا سامي في بطولة مسلسل "80 باكو"، الذي ضم كلًا من هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، انتصار، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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دنيا سامي تهنئ هشام جمال وليلى زاهر عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الفنانة دنيا سامي دنيا سامي على فيسبوك
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