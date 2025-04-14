بعد جدل"بدلة الرقص".. محمد رمضان يعلق على صورته أمام مطار لوس أنجلوس

كتبت- نوران أسامة:

استعاد الفنان محمد رمضان، ذكرياته بالماضي متحدثا عن صورة له أمام محطة المترو، وأخرى حديثه أمام مطار الطيران في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش حفله الغنائي الذي أحيياه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ونشر رمضان، صورته بأمريكا، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الصور دي فكرتني زمان وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان هنروح السينما وبعدها ناكل كشري ونموت من الضحك مكنش عندي أي مسئوليات ساعتها غير الدراسة".

وتابع: "والصورة دي النهاردة قدام مطار الطيران الخاص في لوس أنجلوس/ أمريكا وأنا رايح أغني في كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمد لله بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان".

وأضاف: "والله ما هزار لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي.. من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي".

وتعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا ملابس أشبه بـ"بدلة رقص" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون، يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، وذلك على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.