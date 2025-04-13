"بالبطيخة".. محمد رمضان يروج لحفله الغنائي الكبير في أمريكا (فيديو)

كتب - معتز عباس:

روج النجم محمد رمضان لحفله الغنائي في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان فيديو له وهو يقوم بتقطيع البطيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اليوم هو يوم حفلتي الموسيقية، وهو مثل البطيخة - خضراء من الخارج وحمراء من الداخل، مثل بث حفلتي الموسيقية المباشرة على يوتيوب في الساعة 6 مساءً بتوقيت لوس أنجلوس".

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النجم محمد رمضان، يقدم في الحفل المقام اليوم الأحد، فقرة مدتها 40 دقيقة، وذلك في الفترة من 6:20، وحتى 7 مساء، بمشاركة مؤدي أغاني الروك بوست مالون، ومؤدي أغاني الراب ترافيس سكوت.

مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون، يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، وذلك على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

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