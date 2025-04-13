مهرجان آفاق العربي للمسرح يكرم المخرج مازن الغرباوي

كتبت- منال الجيوشي

كرم مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بدورته العاشرة برئاسة ماجد بن مسعود بن سيف العوفي، الذي يقام في سلطنة عمان في الفترة من 12 إلى 16 إبريل الجاري، الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك لإسهامه في المسرح بشكل عام والمسرح الجامعي بشكل خاص

وبدأت رحلة مازن الغرباوي عام ٢٠٠٠ حينما التحق بفريق التمثيل بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهذا العام يكمل الفنان والمخرج مازن الغرباوي 25 عاما في المسرح الجامعي

مهرجان آفاق للمسرح الجامعي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح ومكتب محافظ مسقط وعدد من الشركاء الداعمين

وأعرب الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن سعادته بتمثيل مصر في مهرجان مهم بحجم وقيمة مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي، مشيرا إلى أنه يؤمن بأهمية وضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين المهرجانات في الدول العربية والأجنبية بهدف إحداث انتعاشه للمهرجانات العربية، والتأكيد على أهمية مد أواصر التعاون مع المهرجانات العربية ، وذلك إيمانا منه بقيمة وأهمية هذه المهرجانات نحو الآفاق العالمية لرفعة المسرح العربي، ودورها الذي تلعبه في دعم المواهب الشابة وتقديم فنانين يشكلون الدعامة الرئيسية للحركة المسرحية في الوطن العربي .

وأكد الغرباوي حرصه على توطيد المشاركات العربية خاصة لما تحمله من علاقات وثيقة بين الشقيقتين مصر وعمان

يشارك في المهرجان، ستة عروض مسرحية تمثل عددا من الدول العربية، ويأتي تنظيمه في إطار دعم الحراك المسرحي الجامعي وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الشباب في الوطن العربي وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان الفنان السوري أيمن زيدان ، والفنانة العراقية آلاء شاكر، والمخرج المسرحي البحريني خالد الرويعي والفنان العماني جاسم البطاشي والمخرج التونسي عماد ألمى

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة