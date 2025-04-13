نادين نجيم تحتفل بأحد السعف مع طفليها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بأحد السعف الذي يوافق 13 أبريل، وشاركت جمهورها صورًا مع طفليها، لاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، وعلقت: "شعنينة مباركة".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "شعنينة مباركة عليكي وعلى عيلتك بالصحة والعافية يا رب، قمرات، شعنينة مباركة، الله يخليلك عيلتك وأولادك، نادين الحب، كل سنة وإنتي طيبة، كل عام وأنتوا بألف خير وصحة وسعادة".

يُذكر أن نادين نجيم شاركت في بطولة مسلسل "2024"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

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