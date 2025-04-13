هاجر الشرنوبي: "قانون الرؤية محتاج يتعدل ومش معقول الطفل يعيش يتيم وأبوه عايش"

كتبت- سهيلة أسامة:

قالت الفنانة هاجر الشرنوبي إن قانون الرؤية يحتاج إلى التعديل، مشددة على أهمية النظر لحقوق الطفل الذي يحتاج في سن التأسيس أن يعيش في حضن والده ووالدته.

وعلقت هاجر على حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، بشأن استرداد مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفل السن القانوني، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "بمناسبة حكم المحكمة الدستورية العليا لاسترداد مسكن الحضانة بعد السن القانوني، ده مش جديد، اللي محتاج يتعدل فعلًا هو قانون الرؤية".

وأضافت: "يعني إيه أب يشوف أولاده مرة في الأسبوع لمدة ساعة في مركز شباب، يعني إيه الجد والجدة والعم والعمة وولاد العم مايبقاش ليهم حق يشوفوا الطفل".

وتابعت: "قبل ما ندور على الست، وأنا ست وبتكلم المفروض ندور على الطفل في الأصل، يمكن الرجالة مش عاملين حزب زينا علشان صوتهم يوصل، بس ده ظلم بيّن، من حق الطفل في سن التأسيس يعيش في حضن الأب والأم، مش يعيش يتيم وأبوه لسه عايش".

هاجر الشرنوبي عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، وعدد كبير من النجوم بينهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، محمد نجاتي.

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