زوجة رامي صبري تنعى والدتها بكلمات مؤثرة: "مفيش حد هيعوضك"

كتبت - نوران أسامة:

نعت شيري عادل والدتها التي رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، ووجهت رسالة شكر لزوجها الفنان رامي صبري.

ونشرت شيري صورة أرشيفية تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "موت الأم أصعب حاجة في الدنيا بجد، بيكسر ضهرك، وخصوصًا لما الأب كمان يكون عند ربنا، هتحس فجأة إن في حاجة ناقصة، مفيش حد بيكلمك الصبح علشان يطمن عليك، مفيش حد أول ما يسمع صوتك يقولك: مالك صوتك فيه حاجة، ولا أول ما يشوفك يقولك مال وشك إنتي زعلانة من حاجة".

وتابعت: "أمي حب غير مشروط، كانت عايزاني دايمًا أحسن واحدة في الدنيا، الله يرحمك يا أمي، وهيفضل مكانك في قلبي يا حبيبتي، ربنا يقويني أنا وأخويا على فراقك".

وأضافت: "شكرًا لكل الناس اللي كانت جنبي وحاسة بوجعي، ويارب منجيش لأي حد في أي حاجة وحشة ولا نعزيكم في عزيز أو غالي".

ووجّهت شيري رسالة شكر لزوجها الفنان رامي صبري، قائلة: "وشكر كبير لجوزي اللي كان جنبي من أول المشوار، وكان نعم السند والضهر بعد ربنا، كلمة شكرًا قليلة مش هتوفي له حقه مهما قلت".

وأُقيم مساء أمس السبت عزاء والدة زوجة الفنان رامي صبري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للأسرة.

ومن بين الحضور: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة روجينا، المطربة أصالة، المنتج محسن جابر، الفنان أحمد زاهر، المطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر، المخرج محمد سامي، المطرب سامو زين، الفنانة صابرين، الفنانة مي عمر، والإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.