ياسمين رئيس تشارك جمهورها صورًا من كواليس فيلم "الفستان الأبيض"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها مجموعة من الصور من كواليس تصوير فيلمها "الفستان الأبيض"، وظهرت في الصور برفقة الفنانة أسماء جلال، والفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "من فيلم الفستان الأبيض".

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول صديقتين تنتميان لحي شعبي، وتوشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها قبل موعد الحفل بيوم واحد، ما يدفعهما لخوض مغامرة في شوارع القاهرة للبحث عن فستان جديد.

"الفستان الأبيض" من بطولة ياسمين رئيس، ويشاركها البطولة كل من أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.

وخاضت ياسمين رئيس دراما رمضان 2025 بمسلسل "جودر 2"، ومسلسل منتهي الصلاحية.

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.

مسلسل منتهي الصلاحية تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل.

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