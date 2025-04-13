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بعد إصابتها.. نجوى فؤاد تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

11:27 ص الأحد 13 أبريل 2025

نجوى فؤاد تتصدر تريند محرك البحث جوجل

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كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لكسر في ذراعها وهو ما كشفت عنه الفنانة لقاء سويدان خلال زيارتها للأولى في منزلها.

ونشرت لقاء، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجميلة الفنانة نجوي فؤاد ربنا يشفيكي من الكسر، ألف سلامة عليكي".

يذكر أن، نجوى فؤاد تعد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، وشاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها، ومن أشهر أفلامها: "حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران".

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نجوى فؤاد لقاء سويدان إنستجرام نجوم الفن
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