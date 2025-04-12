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بالصور- مي عمر تقدم العزاء في والدة زوجة رامي صبري

11:15 م السبت 12 أبريل 2025
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    مي كساب وصابرين (3)
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    مي كساب وصابرين (1)
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    مي عمر
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (4)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (3)
  • عرض 15 صورة
    مي كساب وصابرين (2)
  • عرض 15 صورة
    عزاء والدة زوجة رامي صبري (2)
  • عرض 15 صورة
    عزاء والدة زوجة رامي صبري (11)
  • عرض 15 صورة
    عزاء والدة زوجة رامي صبري (14)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (10)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (13)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (9)
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    عزاء والدة زوجة رامي صبري (1)
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    صابرين
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كتب- معتز عباس:

بدأ توافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحرصت الفنانة مي عمر على تقديم واجب العزاء في والدة زوجة المطرب رامي صبري وظهرت برفقة مي كساب وصابرين

واستقبل رامي صبري وزوجته المعزين في وفاة والدة زوجته، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب سامو زين وغيرهم من النجوم.

أعلن المطرب رامي صبري، الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".

نجوم الفن رامي صبري عزاء والدة زوجة رامي صبري مسجد الشرطة نقيب المهن التمثليية
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