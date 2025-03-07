رحيل شقيقة المطرب الراحل محمد رشدي

كتب- محمد أبو بكر:

نعى طارق، نجل الفنان الراحل محمد رشدي، عمته عبر منشور مؤثر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، معبرًا عن حزنه لفقدانها.

وكتب طارق "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت آخر من تبقى من رائحة الغالي عمتي عفاف في أفضل أيام العام، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة برفقة الغالي".

وولد محمد رشدي في 20 يوليو 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، نشأ في بيئة محبة للفن، تأثر فيها بوالده الذي كان يصحبه لحضور حفلات القرية للاستماع إلى كبار المطربين.

بدأ رشدي رحلته مع الفن منذ طفولته، وحفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليلتحق بمعهد فؤاد الموسيقي، وحقق نجاحا كبيرا وشهرة واسعة في مجال الفن.

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