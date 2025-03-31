المطرب أحمد جمال ينعى الفنانة الراحلة إيناس النجار

كتبت- نوران أسامة:

نعى المطرب أحمد جمال، الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي وافتها المنية منذ قليل، بعد تعرضها لأزمة صحية ودخولها في غيبوبة.

ونشر جمال صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "البقاء لله، وفاة الفنانة إيناس النجار ربنا يرحمها ويغفرلها".

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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