بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ عبير صبري والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، عبر السوشيال ميديا صور من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "أحلى واحدة في العالم، قمر ماشاء الله، عسل ربنا يحفظك، الأناقة والشياكة، ملكة جمال".

تخوض الفنانة عبير صبري دراما رمضان 2025بمسلسل "الحلانجي"، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

يذكر أن الفنانة عبير صبري شاركت في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

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